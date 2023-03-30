Там отметили, что будут проводить консультации с французской стороной.

Офис генпрокурора ожидает получения полного решения суда во Франции об отказе выдать украинской стороне бизнесмена Константина Жеваго.

Об этом в пресс-службе офиса генпрокурора сообщили изданию "Украинская правда". Там отметили, что будут консультироваться по дальнейшим действиям по этому вопросу с французскими коллегами.

В офисе генпрокурора подчеркнули, что предоставили все документы и гарантии, необходимые для экстрадиции Жеваго и французские прокуроры в суде поддержали позицию украинских коллег относительно выдачи бизнесмена Украине.

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Но, судебная палата Апелляционного суда Шамбери приняла решение о невозможности экстрадиции бизнесмена.

"Офис генпрокурора ожидает официального получения полного решения суда. После этого будут проводиться консультации с французскими коллегами относительно возможных дальнейших действий", - говорится в комментарии пресс-службы.

Дело Жеваго

30 марта суд во французском городе Шамбери отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции бизнесмена Константина Жеваго.

Осенью 2019 года Жеваго было сообщено о подозрении в рамках расследования уголовного дела о растрате $113 млн банка "Финансы и кредит". После этого его объявили в розыск по Украине, а летом 2021 года ГБР сообщило, что Жеваго объявлен в международный розыск.

27 декабря 2022 года полиция Франции задержала Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель. Суд в Шамбере по представлению ГБР вынес решение об экстрадиционном аресте Жеваго.

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