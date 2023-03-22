Экс-нардеп использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины.

По инициативе Государственного бюро расследований суд арестовал вертолет, опосредованным владельцем которого является бывший народный депутат, акционер банка АО "Банк" Финансы и Кредит" Константин Жеваго.

Как сообщает пресс-служба ГБР, этот вертолет принадлежит подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу. Сам Жеваго использовал его в личных целях, когда находился в Украине.

Следователи установили местонахождение вертолета и провели все необходимые действия по его аресту.

Видео дня

Дело Жеваго: последние новости

Как сообщал УНИАН, 15 июля 2021 года в ГБР сообщили, что Интерпол объявил в международный розыск Константина Жеваго. В бюро напомнили, что 27 сентября 2019 года экс-депутату было сообщено о подозрении, ведь он как бывший владелец банка организовал растрату 113 млн долларов этого финучреждения. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным.

Жеваго был задержан 27 декабря 2022 года в Куршевеле (Франция). Впоследствии стало известно, что миллиардер Константин Жеваго внес залог в 1 миллион евро и вышел из-под стражи. Он отмечается в полицейском участке.

4 января 2023 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал иск к Жеваго о возмещении убытков банка "Финансы и кредит" и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн. иск будет рассматривать Хозяйственный суд Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: