Верховна Рада IX скликання була обрана на позачергових виборах 21 липня 2019 року.

Депутат от ОПЗЖ, председатель комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич занял первое место по времени выступлений в Верховной Раде IX созыва. Его выступления длились в общей сложности почти 16 часов.

Об этом говорится в материале движения Честно.

На первом же пленарном заседании у Шуфрича было 10 выступлений, которые заняли более 16 минут – когда Рада обсуждала правительственные назначения.

За два года работы парламента наибольшее количество выступлений ожидаемо имеют спикер Рады Дмитрий Разумков (1365) и его первый заместитель Руслан Стефанчук (844), поскольку именно они модерируют заседания, а также другая заместительца председателя Верховной Рады Елена Кондратюк (свыше 12 часов за 155 выступлений).

Читайте такжеВ Кабмине назвали "политической диверсией" намерение Рады просит для Украины статус основного союзника СШАУточняются, что у Шуфрича было в течение нескольких лет 723 выступления.

В то же время во фракции ОПЗЖ в течение двух лет не выступали сестра и брат Юлия и Сергей Левочкины, подсанкционный соратник Медведчука Тарас Козак, Вадим Столар, муж Натальи Королевской Юрий Солод, Игорь Абрамович и Виталий Борт.

По данным активистов, больше всего "молчунов" – в "Слуге народа", ОПЗЖ и среди внефракционных. Нет таких нардепов, чтобы не вышли к трибуне, во фракциях "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

У 36 нардепов в Раде было только одно выступление за два года, в частности у кума Путина, а ныне подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука. Единственное свое выступление депутат посвятил "формуле Штайнмайера".

Верховная Рада IX созыва была избрана на внеочередных выборах 21 июля 2019 года.

В состав парламента тогда вошли представители пяти партий по пропорциональной системе, еще пяти партий по мажоритарной системе и 46 самовыдвиженцев по одномандатным округам.

Пропрезидентская партия "Слуга народа" на выборах набрала 43,16 % и получила 124 места, а мажоритарные кандидаты от партии победили на 130 округах, поэтому партия получила большинство в парламенте.

Также пятипроцентный барьер преодолели четыре партии: "Оппозиционная платформа — За жизнь", ВО "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская