В ответ Верещук попросила Шуфрича не истерить.

Народные депутаты от "Слуги народа" Ирина Верещук и ОПЗЖ Нестор Шуфрич устроили перепалку в студии ток-шоу.

Инцидент произошел в прямом эфире канала "Украина 24".

В частности, спор начался после слов Шуфрича в адрес коллеги по парламенту, которую он призвал "не верещать".

"Ирина, я прошу вас, я сейчас снова буду вспоминать неудобное для вас слово. Не перебивайте! Не верещите, я прошу вас, я знаю, что у вас очень красивая фамилия. Но не надо верещать, когда я говорю", - заявил он.

В ответ Верещук призвала Шуфрича вести себя корректно.

"Просто возьмите себя в руки и не истерите. У нас либо есть дискуссия, либо ее нет. Я вас прошу, спокойно. Мне кажется, я вашу фамилию никогда не обыгрываю", - ответила она.

Ранее Шуфрич с трибуны Верховной Рады "послал" по-венгерски нардепа и главу Закарпатской организации "Слуги народа" Николая Тищенко.

До этого депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук гневно отреагировал на заявление представителя Шуфрича относительно агрессии России на Донбассе - нардеп от ОПЗЖ едва не получил в лицо.

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Автор: Юрий Годован