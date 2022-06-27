Террор мирного населения, к которому откровенно перешел кремлевский режим, нанося ракетные и артиллерийские удары по гражданским объектам, имеет под собой несколько причин, полагают в Офисе президента.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пояснил мотивы обстрелов российскими окупантами торгово-развлекательного центра в Кременчуге.

Об этом он написал в Telegram.

"Ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге. По предварительным данным - много погибших и раненых (точные данные официально предоставит МЧС Украины). Всего в ТРЦ находилось более тысячи человек. Это - ракетная Буча, и она, безусловно, понесет за собой очередные изменения в войне", - отметил он.

По мнению Арестовича, террор мирного населения, к которому откровенно перешел кремлевский режим, нанося ракетные и артиллерийские удары по гражданским объектам, имеет под собой несколько причин.

"Им так хочется; месть за возросшую точность и результативность ударов ЗСУ по ним; реакция на новые решения ЕС, G7, стран НАТО, которые фундаментально меняют содержание и перспективы войны: гарантирован высокий уровень поддержки Украины и гарантирована просадка социосистемы "Российская Федерация" в каменно-угольный век; фрустрация от понимания вышеуказанных вещей и понимания, что война - проиграна в целом, как не крутись еще на конкретном поле боя. И не просто проиграна - с хрустом ломается самый хребет путинского режима, его способность продавать миру ресурсы и торговать взамен - страх", - написал Арестович.

В то же время, как отметил советник главы ОП, каждый удар, влекущий за собой жертвы мирных людей, немедленно ускоряет принятие новых решений коллективным Западом и Востоком.

"Сегодняшний саммит G7 показал, что решимость забить бешеной кремлевской собаке в глотку зубы, так, чтобы она никогда больше не смогла угрожать нормальным людям в этом большом мире, приобрела форму конкретных решений... Думаю, развязанный террор ускорит и следующие четыре принципиальных решения, которых мы добиваемся: передачу Украине новых видов тяжелого вооружения, введение седьмого пакета санкций (эмбарго на газ), новые санкции против банковского сектора, признание РФ страной-террористом", - пояснил Арестович.

Напомним, 27 июня в Кременчуге оккупанты ударили ракетами по торговому центру с более чем тысячью гражданских.

По состоянию на 21:00 известно об 11 погибших и более 40 раненых в результате удара российских оккупантов по ТРЦ.

Противник выпустил ракеты по Кременчугу из дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из Курской области РФ. Враг использовал ракеты Х-22.

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