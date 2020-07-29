Судей Окружного админсуда Киева вызывают на допросы

17 июля в ОАСК заявили, что в здании суда проходят обыски по "делам Майдана". Обыски также проходили в Государственной судебной администрации.

9 судей Окружного админсуда Киева, фигурирующих подозреваемыми по делу о захвате власти, вызывают на допросы к следователям Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Соответствующие повестки обнародованы на сайте бюро.

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В частности, в рамках уголовного производства №22020120000000019 на допросы вызываются председатель ОАСК Павел Вовк - на 3 и 6 августа, его заместитель Евгений Аблов - на 3, 20 и 25 августа; судья-спикер ОАСК Богдан Санин - на 3 и 19 августа; судья ОАСК Алексей Огурцов - на 3 августа; гражданин Сергей Остапец - на 3 августа; заместитель председателя ОАСК Владимир Келеберда - на 3 и 6 августа.

Судья ОАСК Игорь Погрибниченко вызывается - на 3 и 6 августа, гражданин Николай Сирош - на 3 августа; судья ОАСК Игорь Качур - на 3,4 и 7 августа.

Как сообщал УНИАН, Как сообщал УНИАН, 17 июля в ОАСК заявили, что в здании суда проходят обыски по "делам Майдана". Обыски также проходили в Государственной судебной администрации.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов сообщил, что НАБУ предъявило подозрение в создании преступной организации и захвате власти председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю Госсудадминистрации Зиновию Холоднюку.

Эту информацию подтвердили в НАБУ и отметили, что продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам.

В САП уточнили, что судьи Окружного админсуда Киева, которым детективы НАБУ сообщили о подозрении, выносили заказные решения в собственных интересах и в интересах политических и бизнес-кругов.

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