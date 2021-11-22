Исполнительница заявила, что связывает свое будущее только с Украиной.

Украинская певица Луна (настоящее имя – Кристина Герасимова) ответила на вопрос о Крыме.

Во время интервью Ксении Собчак, опубликованном на YouTube-канале "Осторожно: Собчак", исполнительница заявила, что Крым – это Украина.

"Когда меня спрашивают: "Чей Крым?", я говорю, что Крым – это Украина. В моем понимании это место, куда я с самого детства ездила с мамой и папой, – отметила она. – Мы отдыхали в Гурзуфе. Я помню дачу Чехова, Алушту, Рабочий уголок. Теплые воспоминания... Бабушка, которая мне жарила блинчики, кормила ими, я ныряла в Черное море и плавала. Как я могу считать иначе? Для меня это так".

Певица также добавила, что связывает свое будущее только с Украиной и планирует купить квартиру в Киеве, хоть и много концертов дает в российских городах.

Певица Луна: что о ней известно

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Луна выпустила четыре студийных альбома и два EP. С 2018 года является продюсером одноимённого музыкального проекта "Луна".

В 2012-2018 годах была замужем за Юрием Бардашем (продюсером и вокалистом украинской рэп-группы "Грибы"). У пары есть сын Георгий, который родился в 2012 году, когда они жили в Лос-Анджелесе.

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Автор: Катерина Шварц