К президенту США Джо Байдену положительно относятся 89% украинцев.

В граждан Украины есть руководители двух государств, к которым негативное отношение близко к 100%.

Как показал общенациональный опрос в условиях войны, проведенный Социологической группой "Рейтинг" абсолютное большинство респондентов негативно относятся к руководству Беларуси (95%) и России (98%).

По данным опроса, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Британии Борис Джонсон – иностранные руководители, к которым наблюдается самый высокий показатель положительного отношения среди украинцев – более 90% (74-76% полностью положительно, еще 15-16% – скорее положительно). К президенту США Джо Байдену положительно относятся 89%, президенту Литвы Гитанасу Науседе – 73%, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен – 71%, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану – 59%, президенту Франции Эмманюэлю Макрону – 58%, президенту Румынии Клаусу Йоганнесу – 50% (не знают его – 30%), премьер-министру Италии Марио Драги – 45% (не знают – 25%), канцлеру Германии Олафу Шольцу – 41%.

Также, по данным опроса, к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану преобладает негативное отношение – 53%, а положительно относятся к нему 20%, не знают его – 20%.

"За последние два месяца улучшилось отношение к канцлеру Шольцу, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, ухудшилось – к президенту Турции Эрдогану и президенту Франции Макрону", - отмечают в группе "Рейтинг".

Как проводился опрос

Опрос был проведен 18-19 июня 2022 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Опрошено 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.