Выяснилось, что в сложных погодных условиях командир экипажа начал полет без метеорологических данных, а са экипаж не имел соответствующих допусков.

Завершено досудебное расследование в отношении пятерых должностных лиц Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые, по данным следствия, нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора по поводу катастрофы вертолета 18 января 2023 года в Броварах, в которой погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и другие чиновники и гражданские люди.

В сообщении отмечается, что в январе был запланирован визит руководства МВД в Харьковскую и Днепропетровскую области. "Чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов", - сказано в сообщении.

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В офисе генпрокурора отмечают, что командир экипажа начал полет без метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, а экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов.

"Ни одно из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, не отменил или не перенес вылет до момента наступления благоприятных погодных условий. Из-за сложных погодных условий вертолет выполнял полет на предельно низкой высоте. Командир экипажа увидел препятствие и, совершая маневр, потерял ориентировку и допустил столкновение с землей", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что при падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные машины.

По данным офиса генпрокурора, кроме высокопоставленных чиновников МВД в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Должностным лицам Управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты инкриминировано нарушение правил безопасности полетов воздушного транспорта, повлекшее гибель людей (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса). Начальнику Службы безопасности полетов этого же отряда сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса).

В офисе гепрокурора отмечают, что сейчас подозреваемым, их защитникам и потерпевшим сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам уголовного производства.

Гибель Монастырского

18 января 2023 года в Броварах недалеко от здания детского сада упал вертолет, в результате чего погибли 14 человек - 13 взрослых и один ребенок. Среди погибших - глава МВД Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

В августе четыре фигуранта дела о гибели руководства МВД во время падения вертолета в Броварах были взяты под стражу.

Суд назначил меру пресечения начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивану Коробке. Теперь меры пресечения избраны всем пятерым подозреваемым должностным лицам ГСЧС.

По данным ГБР, под стражу были взяты, кроме начальника Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС, также: и. о. командира отряда; заместителя командира по летной подготовке; командира авиационной эскадрильи.

Четырех фигурантов держали под стражей без альтернативы внесения залога. Пятый фигурант, начальник Службы безопасности полетов специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты (САЗ ОРСЦЗ) ГСЧС, круглосуточно находился под домашним арестом.

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