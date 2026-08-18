В Раду поступило представление о назначении Хмары и Сибиги министрами

Спикер парламента уже подтвердил поступление двух президентских представлений.

Президент Владимир Зеленский представил Верховной Раде кандидатуры на назначение министрами обороны и иностранных дел.

Об этом сообщает в Telegram народный депутат Ярослав Железняк. По его данным, на пост министра обороны Зеленский предложил кандидатуру Евгения Хмары, а на пост министра иностранных дел – Андрея Сибиги, который и до этого занимал указанную должность.

"Завтра голосование по двум министрам: МО и МИД", – написал Железняк.

Видео дня

Тем временем председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в Facebook о поступлении представления Зеленского о назначении Евгения Хмары министром обороны.

"Верховная Рада рассмотрит представление в ближайшее время в соответствии с Конституцией Украины и установленной парламентской процедурой", – отметил он.

Позже Стефанчук также подтвердил, что в парламент поступило представление Зеленского о назначении Андрея Сибиги министром иностранных дел.

"Парламент рассмотрит представление в ближайшее время в порядке, определенном Конституцией Украины и парламентской процедурой", – добавил он.

Кадровые изменения во власти

Как сообщал УНИАН, 23 июля Зеленский заявлял, что в украинской армии планируется перезагрузка кадрового состава. "Перезагрузка кадрового состава в армии будет. Я жду предложений от нового главнокомандующего", – сказал тогда президент.

А издание Bloomberg писало, что кадровые изменения в ВСУ могут дать Украине шанс переломить ход войны.

Вас также могут заинтересовать новости: