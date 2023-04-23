Япония обязалась выделить на поддержку нашей страны 5,5 миллиарда долларов.

Япония направила 471 миллион долларов в Целевой фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).

Как сообщает пресс-служба Всемирного банка, этот взнос является частью обязательств в размере 5,5 миллиарда долларов США. Их Япония взяла на себя в феврале, чтобы помочь в восстановлении разрушенной инфраструктуры Украины и поддержать украинский народ.

Отмечается, что из этой суммы 5 миллиардов долларов – это кредитное покрытие, которое поддержит займы Всемирного банка для Украины в следующем году.

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"Япония продолжает поддерживать Украину и украинский народ. Мы тесно сотрудничаем со Всемирным банком в оказании поддержки Украине. Мы благодарны Группе Всемирного банка за усилия по направлению и обеспечению целевого использования донорских средств и расширению базы доноров. Мы ожидаем, что наши взносы будут эффективно использованы для удовлетворения наиболее насущных потребностей Украины по ремонту критически важной инфраструктуры", – заявил заместитель министра финансов Японии по международным вопросам Кентаро Огата.

Финансовая поддержка Украины: последние новости

Нидерланды через Всемирный банк выделили Украине 100 млн евро на поддержку аграриев. Кроме того, часть денег пойдет на закупку генераторов, чтобы помочь украинцам пережить следующую зиму.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Франции предоставить нашей стране 2 млрд евро финансовой поддержки в рамках долгосрочной программы.

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