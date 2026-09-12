Украина воюет против России даже в Африке: CNN раскрыл детали секретных миссий

Около 15 украинских специалистов работают в Мали, где оказывают помощь местным повстанцам, противостоящим российскому Африканскому корпусу.

Украина расширяет борьбу с Россией далеко за пределы собственной территории. Украинские операторы беспилотников работают в пустынях Мали, помогая местным силам, которые воюют против российских войск. Об этом пишет CNN.

По данным издания, около 15 украинских специалистов были направлены в Мали. Их работа связана прежде всего с поддержкой, обучением и оперативной помощью повстанцам на севере страны.

Украинские операторы работают удаленно

Украинские военные сотрудничают с преимущественно туарегской группировкой, известной как Фронт освобождения Азавада.

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Один из украинских операторов рассказал CNN, что координирует работу местных бойцов дистанционно. По его словам, сигнал с беспилотника поступает к нему через интернет, после чего он передает оператору по радио информацию о дальнейших действиях.

"Я координирую их операции дистанционно. Сигнал с их дрона поступает ко мне через интернет, и я сразу же сообщаю им по радио, что делать и куда лететь", – рассказал военный.

Он подчеркнул, что сам не выходит на передовую, поскольку получил соответствующий приказ от командования.

Украинский опыт используют в разных странах

По информации источника CNN в украинской разведке, украинские специалисты также находились в Судане. Кроме того, военные из Чада, Нигера и Буркина-Фасо приезжали в Мали, чтобы обучаться использованию беспилотников у украинских военных.

Украина также направляла группы военных экспертов как минимум в пять стран Ближнего Востока. Там они обучали местные силы противодействовать иранским ударным беспилотникам "Шахед", которые Россия активно применяет против Украины.

В обмен на военные ноу-хау Киев, по данным CNN, получал соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и обещания о поставках боеприпасов.

В пустыне приходится менять тактику

Условия в Мали существенно отличаются от украинского фронта. Днем температура регулярно превышает 43 градуса, а ночью резко падает. Песок и пыль создают дополнительные проблемы для техники.

По словам представителя украинской разведки, жара и пыль быстрее выводят из строя оборудование. Приходится адаптировать фильтры, системы охлаждения, защиту электроники и батареи.

В то же время отличается и сама тактика. Собеседник издания говорит:

"В Украине это высокая интенсивность, массированные удары, постоянное давление. Здесь это скорее маневренная война на обширных территориях, засады, контроль маршрутов, работа небольшими группами и зависимость от знания местности".

По его словам, украинцы обучают местных бойцов тактике, тогда как сами украинские военные перенимают у них навыки выживания и ведения боя в пустынной местности.

Украинцы помогали сражаться с россиянами в Кидале

Украинские военные также рассказали CNN об операциях вокруг стратегически важного города Кидал на севере Мали.

В начале года повстанцы-туареги и боевики, связанные с "Аль-Каидой", одновременно атаковали российские войска. Россия тогда обвинила Киев в причастности к операции, заявив, что украинские и европейские инструкторы якобы обучали повстанцев перед штурмом.

Представитель украинской разведки заявил CNN, что цель таких операций – оказывать давление на Россию и демонстрировать, что Москва не является надежным союзником для других стран.

"Мы превращаем наш опыт в сфере (беспилотников) в инструмент внешней политики", – сказал он.

Украинские военные работают и в Ливии

По данным CNN, украинские операторы военно-морских беспилотников находятся также на северо-западе Ливии. Их подразделение использует базу в Мисурате в качестве площадки для операций против российского "теневого" флота.

Речь идет о нефтяных танкерах, с помощью которых Россия обходит международные санкции и продолжает продавать нефть, финансируя свою войну.

Однажды украинский военно-морской беспилотник, перевозивший взрывчатку, ускользнул от операторов и оказался у греческого острова Лефкада. Греция выразила Украине дипломатический протест, после чего Киев официально извинился.

Россия также использует Африку для испытаний оружия

Москва при этом активно укрепляет военное присутствие в Сахеле. После ликвидации группировки "Вагнера" Россия объединила ее остатки со своими регулярными войсками и создала Африканский корпус, который поддерживает лояльные Кремлю правительства.

Россия пытается закрепиться в регионе, где после вывода французских и других западных войск образовался вакуум безопасности. Взамен Москва получает политическое влияние, деньги и доступ к природным ресурсам.

Украинская разведка считает, что противостояние в Африке имеет для Киева не только военное, но и стратегическое значение. Украинский оператор говорит:

"Это давит на них. Вся эта история имеет как психологические, так и реальные последствия".

Активность РФ в Африке – последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия стремительно расширяет свое военное присутствие в Ливии, активизируя операции на шести ключевых авиабазах. По данным Национального агентства геопространственной разведки США, эти действия являются частью более широкой миссии по расширению влияния Москвы в Северной Африке и Сахеле.

Расширение сосредоточено на авиабазах Джуфра, Аль-Хадим, Гардабия, Брак-эль-Шат, Маатен-эль-Сарра и Таманхинт, расположенных в центральной, восточной и южной Ливии.

По данным украинского МИД, Россия завербовала в ряды своих вооруженных сил не менее 2982 человек из 37 африканских стран.

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