Это касается в первую очередь Японии, которая стала очень открытой к Украине.

Страны Азии все больше склоняются к поддержке Украины в войне против РФ. Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов в комментарии Military Media Center.

Он отметил, что за последние месяцы динамика настроений в этом регионе "является очень позитивной в нашу пользу". "Это касается в первую очередь Японии, она очень открылась для нас", - сказал Гаврилов и добавил, что Южная Корея тоже становится более склонной к Украине.

"Такие страны как Вьетнам, Малайзия, уже смотрят более смело на то, чтобы с нами коммуницировать", - сказал замминистра.

Гаврилов пояснил, что все понимают, что произошла агрессия, но в том регионе традиционно было большое влияние СССР, потом РФ. Он отметил, что российские власти не могут удержать хоть какие-то фильтры в условиях, когда очень много негатива по всему миру распространяется о ней.

Позиция Японии по войне в Украине

Власти Японии с первых дней войны поддерживают Украину. Сначала страна активно вводила антироссийские санкции, а в мае этого года Япония передала Украине 100 автомобилей и 30 тыс. пищевых пайков для ВСУ. Тогда посол Украины в Японии отметил, что впервые в послевоенной истории Японии Силы самообороны передают военную технику воюющей стране.

Вас также могут заинтересовать новости: