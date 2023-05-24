Посол Украины в Японии отметил, что впервые в послевоенной истории Японии силы самообороны передают военную технику воюющей стране.

Япония передала Украине 100 автомобилей и 30 тысяч пищевых пайков для нужд ВСУ. Как сообщает посол Украины в Японии Сергей Корсунский в Facebook, церемония передачи состоялась сегодня в Министерстве обороны Японии.

Он также опубликовал фото документа, в котором указаны три типа транспортных средств, которые передает Япония. Это в частности транспортный автомобиль, легковой автомобиль высокой проходимости и грузовой автомобиль.

Посол Украины отметил, что первые два автомобиля уже по дороге в Украину, остальные будут направляться после прохождения техосмотра и необходимой подготовки.

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"Впервые в послевоенной истории Японии силы самообороны передают военную технику воюющей стране. Дальше будет", - подчеркнул он.

Япония и Война в Украине

Япония поддерживает Украину в войне с Россией. В частности, направила 500 миллионов долларов в фонд поддержки Украины, а также возьмет на лечение украинских солдат.

Наряду с этим Япония применяет санкции против России. В частности, планирует заморозить активы около 100 человек, причастных к уклонению россиянами от санкций или их обходу. Также будут приняты меры по запрету экспорта, они будут касаться 80 военных организаций.

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