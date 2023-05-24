Япония передала Украине 100 автомобилей и 30 тысяч пищевых пайков для нужд ВСУ. Как сообщает посол Украины в Японии Сергей Корсунский в Facebook, церемония передачи состоялась сегодня в Министерстве обороны Японии.
Он также опубликовал фото документа, в котором указаны три типа транспортных средств, которые передает Япония. Это в частности транспортный автомобиль, легковой автомобиль высокой проходимости и грузовой автомобиль.
Посол Украины отметил, что первые два автомобиля уже по дороге в Украину, остальные будут направляться после прохождения техосмотра и необходимой подготовки.
"Впервые в послевоенной истории Японии силы самообороны передают военную технику воюющей стране. Дальше будет", - подчеркнул он.
Япония и Война в Украине
Япония поддерживает Украину в войне с Россией. В частности, направила 500 миллионов долларов в фонд поддержки Украины, а также возьмет на лечение украинских солдат.
Наряду с этим Япония применяет санкции против России. В частности, планирует заморозить активы около 100 человек, причастных к уклонению россиянами от санкций или их обходу. Также будут приняты меры по запрету экспорта, они будут касаться 80 военных организаций.