Это будет первая встреча двух лидеров с тех пор, как президент Зеленский неожиданно появился на саммите "Большой семерки" в Хиросиме в мае.

Япония и Украина договариваются о проведении встречи премьер-министра Фумио Кисиды и президента Владимира Зеленского во время саммита НАТО. Местом переговоров станет Вильнюс (Литва).

Во время встречи с Зеленским Кисида, как планируется, выразит готовность усилить поддержку Украины в восстановлении ее инфраструктуры и экономики, сообщает Kyodo News.

"Это будет первая встреча двух лидеров с тех пор, как президент Зеленский неожиданно появился на саммите "Большой семерки" в Хиросиме в мае. В июне Кисида провел телефонный разговор с Зеленским", - отмечают СМИ.

Видео дня

Япония поможет Украине восстановить систему связи на деоккупированных территориях.

"Япония намерена предоставить Киеву советы и знания для восстановления разрушенных регионов на основе опыта, полученного во время сильного землетрясения 2011 года и последовавшего за ним цунами, которое затронуло северо-восточную часть Японии", - пишет Kyodo.

Помощь Украине от Японии

Напомним, в марте этого года Кисида совершал визит в Украину. Он объявил, что Япония выделит для восстановления Украины 5,5 миллиарда долларов.

В феврале Япония помогла Украине восстановить критическую инфраструктуру, выделив 170 миллионов долларов на эти нужды.

В то же время правительство Японии вводит санкции против России, в целом повторяя те ограничения, которые принимают ЕС, США и Великобритания.

Вас также могут заинтересовать новости: