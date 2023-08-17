Обнародовано совместное заявление руководителей правительств стран Балтии.

Эстония, Латвия и Литва также присоединились к декларации стран G7 (Большой семерки) относительно гарантий безопасности для Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном сегодня премьер-министрами стран Балтии - главами правительства Литвы, Латвии и Эстонии - Ингрид Шимоните, Кришьянис Кариньш и Кая Каллас.

Согласно сообщению на сайте литовского правительства, руководители правительств трех стран выразили в этом заявлении решительную поддержку и солидарность с народом и правительством Украины, которые героически защищают свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность своей страны.

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"Мы признаем, что мужественная борьба Украины помогает защитить евроатлантическую безопасность и основанный на правилах международный порядок", - говорится в совместном заявлении.

В документе отмечается, что только членство в НАТО обеспечит Украине гарантии безопасности и надежный сдерживающий фактор, необходимый для предотвращения будущей агрессии со стороны экспансивной России.

"Членство Украины в НАТО также значительно укрепит евроатлантическую безопасность и стабильность. На саммите НАТО в Вильнюсе союзники согласились, что будущее Украины - в НАТО. Мы будем продолжать решительно поддерживать стремление Украины присоединиться к Альянсу как можно быстрее. Украина продемонстрировала свою готовность поддерживать наши общие принципы демократии, индивидуальной свободы и верховенства права, а также вносить вклад в безопасность Североатлантического региона", - говорится в заявлении.

Представители правительств трех стран отмечают, что будут тесно сотрудничать с Украиной в ее стремлении к членству в ЕС.

"После оценки выполнения рекомендаций мы ожидаем, что в 2023 году начнутся переговоры о вступлении. Сильная, независимая и процветающая Украина, полностью включенная в евроатлантическую семью, очень важна для европейской безопасности. Учитывая это, мы присоединяемся к декларации G7 о поддержке Украины. Опираясь на эту многостороннюю структуру, мы будем работать с Украиной над установлением обязательств в сфере безопасности и соглашений, которые помогут Украине выиграть эту войну как можно скорее, поддержат ее экономическую стабильность и восстановление, устойчивость, программу реформ, а также поддержат ее европейские и евроатлантические стремления", - отмечается в совместном заявлении.

Война в Украине и G7

12 июля на полях двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе было объявлено о принятии совместной декларации страны G7 (Япония, Германия, Великобритания, США, Канада, Франция и Италия) о поддержке безопасности Украины.

13 июля Зеленский заявил, что еще шесть стран присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины. В частности, это Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. При этом Зеленский убежден, что круг гарантов будет увеличиваться.

12 августа стало известно, что Греция присоединилась к гарантиям безопасности для Украины, которые ранее одобрили страны G7. Она стала 14 страной в этом списке.

Было объявлено, что декларация открыта для любой страны, которая разделяет намерение поддержать Украину.

В тот же день состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО. По словам президента США Джо Байдена, все союзники согласились, что будущее Украины с НАТО и лидеры G7 берут долгосрочные обязательства для безопасности Украины. В частности, совместно с президентом Владимиром Зеленским были обсуждены гарантии, которые можно предоставить уже сейчас.

12 августа эту декларацию поддержала Греция, которая стала уже 14-страной, присоединившейся к декларации G7.

16 августа Совет министров Болгарии приняла решение поддержать декларацию стран "Большой семерки" (G7) по предоставлению долгосрочных гарантий безопасности для Украины.

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