Глава государства заявил, что убедился в высоком уровне американской материально-технической помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил командование армии Соединенных Штатов Америки в Европе, штат которого размещен в немецком городе Висбаден. Об этом глава государства сообщил в сети X (Twitter).

"Посетил командование армии США в Европе, что в Висбадене. В очередной раз убедился в высоком уровне американской материально-технической помощи Украине. Она чрезвычайно нужна нам для победы!", - подчеркнул Зеленский.

Также президент добавил: "Ожидаем, что Конгресс США в ближайшее время примет важное решение о продолжении столь необходимой поддержки для Украины".

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский встретился с главой Европейского командования вооруженных сил США и верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, командующим армией США в Европе и Африке генералом Деррилом Уильямсом и командующим Группы содействия безопасности Украины (SAGU) генерал-лейтенантом Антонио Агуто.

В частности, во время встречи была обсуждена работа Группы содействия безопасности Украины, особенности обеспечения логистики поставок боеприпасов и военной техники, ее ремонта и обслуживания.

Зеленский также пообщался с украинскими военными, работающими в Висбадене в составе оперативной группы ВСУ при Группе содействия безопасности Украины.

В этой связи сказано, что представители Вооруженных Сил занимаются вопросами координации поставок материально-технической помощи от государств-партнеров Силам обороны Украины, подготовки личного состава Сил обороны на территории стран-партнеров. Кроме того, они обеспечивают координацию ремонта и обслуживания западных образцов военной техники, предоставленных партнерами Украины.

"Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить каждого воина за службу на защите нашего государства. Очень рад, что вы работаете такой командой вместе с нашими партнерами, нашими настоящими друзьями. Я желаю вам только победы. Это самое главное. С нее начинается жизнь и будущее" , – сказал президент.

Международная помощь Украине

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон после встречи с Зеленским дал понять, что сохраняет непоколебимость в требованиях к президенту США Джо Байдену относительно одобрения дополнительной помощи для Украины. В частности, Джонсон заявляет, что администрация Джо Байдена должна предоставить четкую стратегию относительно видения победы Украины, ввести четкий надзор за распределением американской помощи, и решить проблему незаконной миграции на южной границе.

При этом, Байден призвал Конгресс США выступить на стороне Украины и проголосовать за дополнительное финансирование для Украины объемом около 61 млрд долларов до перерыва в работе на рождественские и новогодние праздники.

Также Байден Байден назвал цель США в спровоцированной Российской Федерацией жестокой захватнической войне против Украины. Это победа Украины как суверенного и независимого государства.

В то же время, Байден обещает не отступить от поддержки Украины и выступает за поиск компромисса с Конгрессом для разблокирования утверждения дополнительного финансирования для Украины.

13 декабря Зеленский после визита в США заявил, что получил положительный сигнал во время двухдневного визита в Соединенные Штаты Америки 11-12 декабря относительно дальнейшей поддержки Украины.

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