В прошлом году Россию лишили прав члена в Совете ООН по правам человека в ответ на полномасштабное вторжение в Украину, но теперь РФ стремится вернуться в этот орган.

Министерство иностранных дел (МИД) Украины отмечает, что российские военные преступники должны находиться на скамьях подсудимых трибунала, а не в Совете ООН по правам человека.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в соцсети. В частности, во внешнеполитическом ведомстве отреагировали, что РФ продвигает свою кандидатуру в состав Совета ООН по правам человека.

"Таким шагом Россия пытается доказать, что она может продолжать безнаказанно грубо нарушать права человека, совершать военные преступления и преступления против человечности", - сообщил Николенко.

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"Позиция Украины четкая: Россия не должна получить права вернуться в один из ключевых органов ООН, пока она не понесет ответственность за все преступления. Место российских военных преступников на скамье трибунала, а не в Совете ООН по правам человека", - подчеркнул спикер.

Кроме этого, официальный представитель Госдепартамента США сказал CNN, что Вашингтон против возвращения РФ в Совет ООН по правам человека.

"Мы надеемся, что члены ООН решительно отвергнут эту нелепую кандидатуру, как они это сделали в прошлом году подавляющим большинством голосов", - заявил он.

В Госдепе отметили, что РФ совершила нарушения международного гуманитарного права и преступления против человечности в Украине.

Россия в ООН

7 апреля 2022 года Генассамблея ООН отстранила Россию от членства в Совете по правам человека из-за обвинений в ужасных нарушениях прав человека во время агрессии против Украины. За это решение проголосовали 93 страны-члена ООН, против – 24, воздержались - 58.

Как стало известно недавно, Россия хочет вернуться в Совет ООН по правам человека, из которого ее исключили прошлой весной.

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