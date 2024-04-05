В стране отметили, что исход войны в Украине будет иметь большое влияние на глобальную безопасность.

Новая Зеландия планирует в ближайшее время усилить сотрудничество с партнерами по НАТО для того, чтобы поддерживать коллективную безопасность. Также страна рассчитывает закончить переговоры о соглашении о партнерстве с альянсом "в ближайшие месяцы". Об этом заявил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс, передает Reuters.

"Новая Зеландия стремится работать вместе с партнерами по НАТО, чтобы сделать свой вклад в коллективную безопасность, например, через нашу поддержку самообороны Украины", - подчеркнул он после встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая прошла 3-4 апреля в Брюсселе.

По словам Питерса, результат войны в Украине будет иметь большое влияние на глобальную безопасность, из-за чего "Новая Зеландия должна быть готова внести свой вклад".

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В издании напомнили, что страна ведет переговоры с НАТО относительно нового типа партнерства, ведь альянс переводит все свои партнерские соглашения на новую модель, которая называется "Индивидуальная программа партнерства".

"Мы ожидаем завершить это партнерство в ближайшие месяцы, согласовав реальные сферы сотрудничества", - заверил министр.

Также в офисе Питерса сообщили, что дипломат планирует посетить США на следующей неделе, где встретится с государственным секретарем страны Энтони Блинкеном и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Там они обсудят главные и региональные вызовы для безопасности.

Кроме того, он будет выступать на Генеральной Ассамблее ООН, где выразит "глубокую обеспокоенность Новой Зеландии по ситуации в Газе".

Поддержка стран НАТО для Украины: последние новости

Как писал УНИАН, премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что ее страна передаст Украине партию дронов на миллион евро. По ее словам, Латвия также поддерживает чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины.

"Совсем скоро мы планируем отправить первые дроны стоимостью всего на 1 миллион евро. Дроны уже проверены. Наши коллеги признали их соответствующими требованиям", - заверила Эвика Силиня.

В то же время посол Литвы в Альянсе Дейвидас Матулионис заявил, что НАТО должно искать больше денег для Украины.

"Мы, Литва, говорим, что 100 миллиардов на пять лет - это все еще не очень много, и нам следует подумать о большей сумме и, возможно, включить то, что мы предоставляем Украине на двусторонней основе. Дискуссия началась, и я надеюсь, что мы перейдем к конкретным решениям, которые будут более обязывающими, а не просто добровольными взносами", - отметил он.

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