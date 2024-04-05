Норвегия не исключает отправки войск в Украину, однако их военные не принимали бы участия в прямом противостоянии с оккупационной армией РФ.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Эспен Барт Эйде в интервью Европейской правде. "Те, кто говорил об этом (об отправке войск - УНИАН), на самом деле говорили не о боевых подразделениях для прямой конфронтации с российскими силами, а о поддержке, обучении, советниках и т.д.", - пояснил он.
Министр говорит, что сейчас у Норвегии нет таких планов, однако "в очень долгосрочной перспективе" нельзя исключать ничего.
"НАТО хочет поддерживать Украину на том уровне, чтобы Украина достигла успеха, а Россия потерпела поражение. Но никакого желания быть непосредственной стороной в войне нет, потому что это может привести к мировой войне, которой мы видеть не хотим", - добавил Эспен Барт Эйде.
Помощь от Норвегии: последние новости
Как известно, с начала полномасштабного вторжения страна передавала как военную, так и гуманитарную поддержку Украине.
В правительстве существует политическое соглашение о многолетней программе поддержки Украины в размере 75 миллиардов крон, распределенную на пять лет (2023-2027 годы). Часть средств пойдет в другие страны, пострадавшие от войны, например, в Молдову.
В начале года Норвегия разрешила своим компаниям продавать оружие Украине.