Уже состоялись телефонные разговоры с советниками французского президента и немецкого канцлера.

Глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал приезд в Киев политических советников стран-участниц "нормандского формата".

Об этом он заявил в Facebook.

Руководитель ОП отметил, что в течение последних нескольких дней созвонился с советниками канцлера Германии и французского президента. После чего переговорил с помощницей госсекретаря США Карен Донфрид.

С американской стороной Ермак обсудил актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности.

Читайте такжеБлинкен о вводе войск РФ в Казахстан: россиян очень трудно заставить уйти"А уже на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц нормандского формата, приедут в Киев", – написал Ермак.

Что предшествовало

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен президент Франция Эммануэль Макрон заявил, что вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем предлагает провести встречу в "нормандском формате".

По словам Макрона, он и Шольц уже предложили президенту России Владимиру Путину провести новую встречу в "нормандском формате". Она может состояться "в ближайшие недели".

Первый и пока единственный "нормандский" саммит прошел в декабре 2019 года. После этого новую встречу планировали провести в Берлине, но он так и не состоялся.

Переговоры в таком формате были призваны решить вооруженную агрессию РФ против Украины дипломатическим путем.

Летом 2021 года президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что к переговорам присоединится и Вашингтон.

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