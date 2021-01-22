Предыдущая встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" состоялась 12 января.

Встреча советников лидеров стран «нормандского формата», которая была запланирована на сегодня, 22 января, в формате видеоконференции перенесена предварительно на 27 января.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заривна.

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"Встреча перенесена, предварительно на 27 января", - отмечала она.

"Нормандский формат": что известно о переговорах

Предыдущая встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» состоялась 12 января в Берлине в Ведомстве канцлера Германии.

На переговорах украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и на усилении безопасности составляющей договоренностей.

Стороны коснулись всех вопросов повестки дня - от безопасности до гуманитарных. Отмечается, что дискуссия имела непростой, но конструктивный характер. В результате, все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

В переговорах объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников было назначено на пятницу, 22 января.

В переговорах объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников было назначено на пятницу, 22 января.

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Автор: Константин Гончаров