На данный момент в американском списке стран-спонсоров: Сирия, Иран, Куба и Северная Корея.

Сенат США принял резолюцию, которая призывает Государственный департамент признать Россию государством-спонсором терроризма. Резолюцию приняли единогласно во время голосования, 27 июля.

Об этом сообщает The New York Times.

В документе сенаторы призывают Госдеп признать Российскую Федерацию спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, что привело к гибели "бесчисленного количества невинных мужчин, детей и женщин".

Такую же резолюцию внесли на рассмотрение Конгресса. Ожидается, что документ поддержит спикер палаты Нэнси Пелоси, имеющая большое влияние в Демократической партии. Но конгрессмены не могут принять резолюцию без решения Госдепартамента.

На данный момент в американском списке стран-спонсоров: Сирия, Иран, Куба и Северная Корея.

Как ранее сообщал УНИАН, 3 мая к Конгрессу США обратилась Верховная рада Украины с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма.

С таким же призывом к мировому сообществу регулярно обращаются президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба.

21 июля спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выступила с требованием к госсекретарю США Энтони Блинкену признать Россию государством-спонсором терроризма, в обратном случае Конгресс сам примет такое решение.

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