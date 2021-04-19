Депутат "Слуги народа" несколько раз попадал в скандалы из-за нарушения карантина в своих ресторанах.

19 апреля в Киеве разгорелся скандал с участием народного депутата "Слуги народа" Николая Тищенко. Несмотря на установленный запрет на работу ресторанов во время локдауна, в заведении нардепа провели вечеринку, а гости были без масок. Это не первый карантинный скандал с участием Николая Тищенко. Заведения политика и телеведущего уже несколько раз обслуживали гостей во время карантина.

Скандал с рестораном "Велюр"

Читайте также"А вы, рабы, сидите дома": в соцсетях бурно отреагировали на вечеринку Тищенко во время локдаунаВ мае 2020 года во время карантина в Киеве продолжал работать ресторан Николая Тищенко. Заведение принимало VIP-гостей - депутатов, бизнесменов и руководителем "95 квартала". В самом ресторане на запросы журналистов отвечали, что заведение не работает. Хозяин заведения также был замечен в "Велюре" во время карантина.

Повторение скандала в июле

В июле 2020 года "Велюр" вновь нарушил карантинные запреты. Несмотря на запрет работы заведений питания с 23 до 7 часов, ресторан пригласил гостей развлечься в ночное время. Многие пользователи соцсетей были возмущены открытым нарушением правил карантина.

Сам Николай Тищенко не смог прокомментировать случившееся. После первого скандала в мае нардеп отрицал, что является собственником заведения.

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Автор: Екатерина Пулатова