Помощник нардепа утверждает, что празднование проходило дома у Тищенко. Но СМИ удалось зафиксировано автомобиль "слуги" возле входа в ресторан отеля, который, по правилам карантина, должен быть закрыт вечером.

Нардеп от правящей "Слуги народа" Николай Тищенко снова отметился нарушением карантина. Несмотря на скандал с рестораном "Велюр", произошедший прошлой весной, депутат решил устроить пышную вечеринку в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской.

Об этом пишет "Страна", публикуя видео одного из посетителей вечеринки.

Суть скандала

По предварительной информации, ее устроили в ресторане гостиницы Fairmont. Условия локдауна в Киеве запрещают работу ресторанов отелей в любое время суток, кроме утреннего.

По данным СМИ, гостей мероприятия развлекала певица Катя Корецкая. На записи видно, что персонал, в отличие от посетителей, носит защитные маски.

Что говорят у Тищенко

Один из помощников нардепа заявил, что празднование дня рождения жены Тищенко проходило дома у "слуги народа". Впрочем, журналистам удалось зафиксировать его машину возле отеля, где, предположительно, состоялась вечеринка.

Новый скандал с Тищенко: видео

Что было ранее

В выпуске программы "Наши гроші з Денисом Бігусом" от 27 апреля 2020 года говорилось, что столичный ресторан "Велюр", который связывают с Тищенко, принимает VIP-гостей во время карантина. Также во время карантина, говорилось в расследовании, ресторан посещал и сам Тищенко.

Летом "Велюр" снова угодил в скандал, нарушив ограничения Кабмина по работе в ночное время суток.

Сам Тищенко не смог объяснить, почему его ресторан игнорирует карантин.

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Автор: Иван Бойко