Нардеп от правящей "Слуги народа" Николай Тищенко снова отметился нарушением карантина. Несмотря на скандал с рестораном "Велюр", произошедший прошлой весной, депутат решил устроить пышную вечеринку в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской.
Об этом пишет "Страна", публикуя видео одного из посетителей вечеринки.
Суть скандала
По предварительной информации, ее устроили в ресторане гостиницы Fairmont. Условия локдауна в Киеве запрещают работу ресторанов отелей в любое время суток, кроме утреннего.
По данным СМИ, гостей мероприятия развлекала певица Катя Корецкая. На записи видно, что персонал, в отличие от посетителей, носит защитные маски.
Что говорят у Тищенко
Один из помощников нардепа заявил, что празднование дня рождения жены Тищенко проходило дома у "слуги народа". Впрочем, журналистам удалось зафиксировать его машину возле отеля, где, предположительно, состоялась вечеринка.
Новый скандал с Тищенко: видео
Что было ранее
- В выпуске программы "Наши гроші з Денисом Бігусом" от 27 апреля 2020 года говорилось, что столичный ресторан "Велюр", который связывают с Тищенко, принимает VIP-гостей во время карантина. Также во время карантина, говорилось в расследовании, ресторан посещал и сам Тищенко.
- Летом "Велюр" снова угодил в скандал, нарушив ограничения Кабмина по работе в ночное время суток.
- Сам Тищенко не смог объяснить, почему его ресторан игнорирует карантин.
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