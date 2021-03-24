Заместитель председателя фракции сложил полномочия председателя Киевской городской организации "СН", на эту должность временно назначили депутата Лесю Забуранную.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в парламенте Николай Тищенко избран председателем Закарпатской областной организации партии "СН".

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Отмечается, что такое решение было принято на собрании (конференции) Закарпатской областной организации.

На этом посту Тищенко заменил народного депутата от "СН" Игоря Кривошеева.

"Тищенко написал соответствующее заявление и сложил полномочия председателя Киевской городской организации партии "Слуга народа". Временным председателем организации назначили народного депутата от "Слуги народа" Лесю Забуранную", - говорится в сообщении.

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В то же время, в другом сообщении на сайте "СН" сказано, что в связи с усиленными противоэпидемическими мерами в Киеве и невозможностью проведения конференции Киевской городской организации партии "СН" Забуранная будет на этой должности до завершения локдауна в Киеве, то есть до 10 апреля.

В пресс-службе напомнили, что на XI съезде партии "Слуга народа" 13 марта был утвержден новый Устав и созданы новые органы управления: Политический совет и Национальный совет громад. В состав Нацсовета автоматически входят председатели всех областных организаций партии, а также Киевской и Криворожской городских организаций и Крымской республиканской организации.

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Автор: Татьяна Поляковская