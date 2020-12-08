Только 242 партии подали отчеты за этот год.

Ни одного отчета 2020 года до сих пор не подали 119 политических партий.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, по состоянию на 1 декабря поступило 511 отчетов политических партий за 2020 год: за I квартал - 242 отчета, за II квартал - 187, за третий квартал - 82.

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"Только 242 партии подали отчеты за этот год. Всего, по данным Министерства юстиции, в Украине зарегистрирована 361 политическая партия, 12 из которых были созданы в этом году", - говорится в сообщении.

В 2019 году свои отчеты подали 275 партий, а 72 партии так и не отчитались о своей деятельности.

В НАПК отметили, что конечная дата представления отчета в этом году даже за I квартал еще не наступила, ведь в марте Верховная Рада приняла закон, в котором говорится о том, что партии должны представить отчеты за 2020 год не позднее, чем на 40-й день после окончания мер по предотвращению распространения COVID-19.

Таким образом, на сегодняшний день последним днем ​​для подачи отчетов за все кварталы в году является 9 февраля 2021 года.

В Нацагентстве уточнили, что уже проверили 406 отчетов партий, представленных в этом году, и призвали партии не медлить с представлением отчетов, чтобы избежать организационных проблем.

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Автор: Антонина Доломанжи