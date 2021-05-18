Журналисты программы «Гроші» показали, где отдыхали украинские депутаты и политики во время майских праздников.
Об этом говорится в новом сюжете программы.
«Еще несколько дней назад нардепы нежились на солнышке очень недешевых курортов. И это нормально – отдыхать надо всем. А вот что не является нормальным – то, что народные избранники так боятся рассказать вам, где они отдыхали на самом деле», – говорится в сюжете.
Отмечается, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров вместе с женой был в Нью-Йорке, где неделя отдыха на двоих стоит около 5-6 тысяч долларов.
А вот Владимира и Елену Зеленских заметили в музее гуцульского быта на западе Украины. Подробности поездки не разглашались. Местные СМИ писали, что визит был не рабочий, а частный.
Нардеп Петр Порошенко четыре дня отдохнул на Кипре. По самым скромным подсчетам, неделя отдыха здесь «затягивает» на несколько сотен тысяч гривень.
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