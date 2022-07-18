17 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову и от исполнения обязанностей - главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Для многих такие решения, бесспорно, стали неожиданностью, учитывая, что в прошлом и Баканов, и Венедиктова были назначены на свои должности именно по предложению президента.

Официальная причина, которую президент Владимир Зеленский озвучил довольно быстро после публикации указов: "Более 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства".

В отношении Ивана Баканова будет проведено, как минимум служебное расследование

Итак, у руководства страны есть недоверие к руководителям ключевых правоохранительных органов - к Офису генерального прокурора и к Службе безопасности Украины.

Интересно, что к Ивану Баканову президент Украины применил пункт 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины: "Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или иным тяжким последствиям или создало угрозу наступления таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от выполнения служебных обязанностей".

Это означает, что в отношении Ивана Баканова будет проведено, как минимум служебное расследование.

А в отношении Ирины Венедиктовой президент Украины применил часть 2 статьи 11 Закона "О правовом режиме военного положения": "Президент Украины в период действия военного положения может принять решение об отстранении от занимаемой должности должностного лица, назначение на должность и увольнение с должности которого отнесено к его полномочиям, и возложении на соответствующий период исполнения обязанностей на другое лицо".

Есть уверенность, что такие кадровые решения глава государства принял, учитывая собранные доказательства, о которых он, в частности, отметил и в вечернем обращении 17 июля.

Соответственно, служебные расследования могут трансформироваться в уголовные производства.

В то же время, если такие решения уже объявлены публично, то в ближайшие дни мы можем ожидать информацию о задержании и взятии под стражу чиновников из структуры прокуратуры и СБУ, которых, вероятно, и не смогли обнаружить самостоятельно Иван Баканов и Ирина Венедиктова.

Павел Богомазов, адвокат