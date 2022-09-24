Ранее президент высказывал мнение, что Китай способен "поставить РФ на определенное место".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о стремлении восстановить коммуникацию с Китаем, чья позиция в отношении российского вторжения является "неоднозначной".

Об этом шла речь в его интервью Ouest-France.

Зеленский сказал, что до вторжения России семь месяцев назад "существовали каналы связи" с Пекином, и "было много экономического и торгового сотрудничества".

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По его словам, у Китая "неоднозначная" позицию относительно войны, развязанной Россией против Украины, и он стремится восстановить коммуникацию.

"Я хотел бы, чтобы они помогли Украине", — сказал Владимир Зеленский.

Ранее президент высказывал мнение, что Китай как ключевой экономический партнер России, "как большая и мощная страна" может "поставить РФ на определенное место".

Позиция Китая о войне в Украине: что стоит знать

Китай, как и Индия и другие страны, сдерживался от прямого осуждения России из-за полномасштабного вторжения в Украину. В публичной коммунации Китай на протяжении этих месяцев называл развязанную Россией кровавую войну "кризисом" и избегал обвинений России.

Во время встречи Путина с Си Цзиньпином в Узбекистане впервые признали, что у Китая есть "вопросы и опасения" относительно вторжения РФ в Украину. Об этом сказал российских диктатор. По убеждению США, это свидетельствует об усилении давления Китая на РФ с целью прекращения войны.

После того, как западные страны начали отказываться от российских энергоресурсов, Китай стал главным клиентом, покупающим российскую нефть, и таким образом подпитывал российскую экономику во время войны.

После встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой на этой неделе его китайский коллега Ван И заявил, что "Китай всегда был предан достижению мира и содействию переговорам, он никогда не стоял в стороне, не подливал масла в огонь и не воспользовался возможностью получить собственную выгоду".

В то же время известно, что китайская сторона ограничивала контакты с Украиной на протяжении последних месяцев. В частности, Офис президента ожидал разговор Зеленского с китайским лидером Си Цзинпинем в марте. Впоследствии президент сообщал о желании провести прямые переговоры в августе, однако они так и не состоялись.

Летом президент Владимир Зеленский заявлял, что Китай выбрал политику быть в стороне российско-украинской войны и сейчас Украину устраивает именно эта политика.

Кроме этого, Украина рассматривала Китай как потенциального гаранта безопасности в будущем. Однако представляя рекомендации к Киевскому договору о безопасности 13 сентября, Офис президента не упомянул эту страну среди членов основной группы стран-союзников и потенциальных гарантов безопасности Украины.

Западные страны высказывали опасения, что Китай может поставлять оружие России или же стать посредником, благодаря которому страна сможет получить недоступные из-за санкций западные технологии, нужные ей для изготовления вооружения. Но на днях президент США Джо Байден сообщил, что на текущий момент не было никаких доказательств поставок оружия России из КНР для помощи в войне против Украины.

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