Президент США еще во время Олимпийских игр сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что нарушать санкции против России — это "огромная ошибка".

Президент США Джо Байден сообщил, что на текущий момент не было никаких доказательств поставок оружия России из КНР для помощи в войне против Украины.

Об этом американский лидер рассказал в свежем интервью порталу 60 Minutes.

По словам президента США, "до сих пор" не было "никаких признаков" того, что Китай предлагал оружие или "другие вещи, которые хотела Россия" для помощи в войне против Украины. Байден хотел дополнить свое предложение, но затем остановился и сообщил: "Ну, может быть, мне не стоит больше ничего говорить". Журналист попросил американского лидера продолжить, но тот наотрез отказался. Вместо этого Байден поведал о своем разговоре с Си Цзиньпином во время Олимпийских игр в Пекине.

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"Я позвонил президенту Си. Не для того, чтобы угрожать, просто чтобы сказать ему — мы встречались много раз. И я сказал: "Если вы думаете, что американцы и другие будут продолжать инвестировать в Китай после того, как вы нарушаете санкции, введенные против России, я думаю, что вы совершаете огромную ошибку". Но это ваше решение", — заявил Байден.

Напомним, в середине августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Китай сохраняет нейтралитет в войне. В КНР вторят кремлевской пропаганде, но практически не поддерживают Россию.

А госсекретарь США Энтони Блинкен 17 сентября упомянул, как Индия и Китай выразили свои опасения касательно войны в Украине. По его словам, это усиливает давление на агрессора.

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