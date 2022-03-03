Президент подчеркнул, что такие люди не готовы к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский про министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова сказал, что ему неинтересно смотреть в глаза этого человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время общения с представителями СМИ.

"Лавров... У человека на лице всегда написана его жизнь, его путь и его конец. Путь этого человека мне понятен. Мне неинтересно смотреть в глаза этого человека", - заявил Зеленский.

Он рассказал, что впервые увидел Лаврова в США, когда президентом Штатов был Дональд Трамп.

По словам президента, тогда он сказал Лаврову, что хочет, чтобы Россия освободила территории Украины, а отношения между странами вернулись на 10 лет назад.

"Он сказал: Я с вами согласен. Но тут же он отвернулся, взял телефон и позвонил на какое-то русское телевидение или радиостанцию и сказал: Только что я разговаривал с президентом Зеленским и он готов идти на все наши условия. Вот это и есть ответ. Это про путь этих людей. Они не готовы", - сказал он.

Глава государство отметил, что этих людей не интересует результат - мир, их интересует только путь.

"Путь кровавый, путь финансовый. Их не интересует, что будет после них... А ведь после них точно будет", - добавил Зеленский.

Напомним, ранним утром 24 февраля Россия вторглась на территорию нашей страны. Позже Верховная Рада Украины проголосовала за введение военного положения.

Враг открывал огонь по военным объектам, а потом атаковал мирные населенные пункты. По состоянию на 2 марта стало известно о гибели более 2 тысяч гражданских украинцев.

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