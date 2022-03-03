Президент Украины Владимир Зеленский про министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова сказал, что ему неинтересно смотреть в глаза этого человека.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время общения с представителями СМИ.
"Лавров... У человека на лице всегда написана его жизнь, его путь и его конец. Путь этого человека мне понятен. Мне неинтересно смотреть в глаза этого человека", - заявил Зеленский.
Он рассказал, что впервые увидел Лаврова в США, когда президентом Штатов был Дональд Трамп.
По словам президента, тогда он сказал Лаврову, что хочет, чтобы Россия освободила территории Украины, а отношения между странами вернулись на 10 лет назад.
"Он сказал: Я с вами согласен. Но тут же он отвернулся, взял телефон и позвонил на какое-то русское телевидение или радиостанцию и сказал: Только что я разговаривал с президентом Зеленским и он готов идти на все наши условия. Вот это и есть ответ. Это про путь этих людей. Они не готовы", - сказал он.
Глава государство отметил, что этих людей не интересует результат - мир, их интересует только путь.
"Путь кровавый, путь финансовый. Их не интересует, что будет после них... А ведь после них точно будет", - добавил Зеленский.
Напомним, ранним утром 24 февраля Россия вторглась на территорию нашей страны. Позже Верховная Рада Украины проголосовала за введение военного положения.
Враг открывал огонь по военным объектам, а потом атаковал мирные населенные пункты. По состоянию на 2 марта стало известно о гибели более 2 тысяч гражданских украинцев.