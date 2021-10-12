Вениславский также прокомментировал ходатайство об аресте Медведчука с возможностью залога в миллиард гривень.

Представитель президента в Конституционном суде, депутат Рады Федор Вениславский объяснил, почему подозрения в государственной измене в рамках дела о незаконной закупке угля в ОРДЛО выдвинуты не всем фигурантам скандала, а только куму Путина Виктору Медведчуку.

Об этом он заявил в эфире Украина 24.

"Думаю, ответ должны дать органы досудебного расследования. Наверное, из собранных материалов, доказывающих виновность того или иного лица, по мнению органов досудебного расследования, в отношении господина Медведчука достаточно. Насчет других лиц – наверное, еще недостаточно. Поэтому их и нет на скамье подсудимых", – допустил Вениславский.

Нардеп согласился, что на пленках, опубликованных правоохранителями, фигурируют и другие лица.

Читайте такжеСуд начал рассматривать избрание меры пресечения Медведчуку"Вместе с господином Медведчуком должны быть предъявлены подозрения и для целого ряда лиц. Я думаю, что это мы сможем также наблюдать, когда органы досудебного следствия необходимы доказательства", – заявил Вениславский.

На вопрос ведущего, как в обвинении в таком тяжелом преступлении может быть альтернатива в виде залога, Вениславский ответил, что, наверное, это укладывается в рамки уголовно-процессуального законодательства.

"Я в данном случае не готов комментировать, насколько такая мера имеет право существовать или не существовать, это надо открывать Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и исследовать. Но я думаю, что органы досудебного расследования и процессуальные руководители явно не будут ходатайствовать об избрании тех мер, которые не допускаются из того или иного вида преступления", – пояснил он.

Вениславский отметил, что, учитывая массив опубликованной информации, Медведчук "понесет наказание в виде лишения свободы".

На пленках, опубликованных правоохранителями, фигурировал среди других, пятый президент Петр Порошенко. На брифинге глава СБУ Иван Баканов отметил, что указанных лиц проверят на причастность к незаконным "схемам" по закупке угля из ОРДЛО.

Новое подозрение Медведчуку

8 октября Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированном Донбассе.

По данным следствия, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР. Российские власти имели планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость.

Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в стране.

Впоследствии при содействии Медведчука и с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что прокуратура будет просить суд взять Медведчука под стражу с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн.

В настоящее время депутат находится под домашним арестом по другому делу о госизмене и в покушении на разграбление ресурсов в оккупированном Крыму.

Автор: Яна Ставская