Ранее Медведчук получил новое подозрение.

Нардеп от ОПЗЖ, кум президента РФ Путина Виктор Медведчук будетарестован из-за подозрения в госизмене. Будущее политика в тюрьме прогнозирует нардеп от правящей партии Ирина Верещук.

Об этом она сказала в эфире канала "Украина 24".

Верещук прогнозирует, что Медведчук не сумеет оплатить миллиардный залог, который прокуратура будет просить назначить суд.

"Прокуратура в суде давала свои аргументы, приводила факты. Миллиард гривен залога - это беспрецедентно, но и политик такого рода тоже беспрецедентный. И статья, по которой его обвиняют - 111, госизмена и финансированние терроризма это очень тяжелые статьи", - отметила она.

Читайте такжеМедведчук хочет оспорить круглосуточный домашний арест в ЕСПЧ

На прямой вопрос, "сядет ли Медведчук в тюрьму", депутат сказала следующее: "Да, есть высокий шанс".

Медведчука подозревают в госизмене

8 октября народному депутату Виктору Медведчуку объявили новое подозрение о государственной измене и содействии терроризму. По версии следствия, действия Медведчука были направлены на подрыв энергетической независимости Украины.

Речь идет об участии Медведчука в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

11 октября Медведчуку вручили ходатайство о взятии его под стражу и залоге в 1 миллиард гривень.

Дело против Медведчука: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном подразделении ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Промінь".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Козак находится за пределами Украины.

Медведчуку суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу против депутатов от "ОПЗЖ" до 11 ноября.

Автор: Юрий Годован