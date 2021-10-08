Сейчас никому из бывших украинских чиновников, которые фигурируют в разговорах Медведчука с террористами и российскими чиновниками, подозрение не объявлено.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не исключает, что в деле о поставках угля из террористических организаций ЛНР / ДНР к ответственности могут привлечь 5-го президента Украины Петра Порошенко и бывшую главу Нацбанка Валерию Гонтареву

Об этом Баканов заявил на брифинге.

"СБУ действует исключительно в пределах и способом, предусмотренным законодательством. На все записи получены соответствующие определения суда. Что касается фамилий, которые вы назвали (Порошенко и Гонтарева – УНИАН), то если бы мы сегодня имели определенный багаж доказательств, мы бы озвучили эти фамилии и были бы уже с дополнительными подозрениями. Поэтому следственные подразделения работают для того, чтобы проверить эти версии (о санкционировании Порошенко и Гонтаревой покупки угля террористических организаций при посредничестве Виктора Медведчука – УНИАН). Если эти доказательства будут добыты, то мы выйдем к вам на брифинг", - сказал Баканов.

Журналистам в ходе брифинга продемонстрировали аудиофайлы телефонных переговоров Медведчука с высокопоставленными чиновниками Российской Федерации, бизнесменами, а также разговоры террористов ДНР между собой.

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В этих разговорах Медведчук вспоминает фамилию пятого президента Порошенко, а также главу Нацбанка Гонтареву в контексте того, что он получил санкции от них на сделку по покупке угля с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Кроме того, Баканов сообщил, что доказательная база по подозрению Медведчуку в государственной измене базируется не только на прослушивании его телефона, но и на показаниях свидетелей – бывших высокопоставленных чиновников, которые подтверждают его вину по инкриминируемой ему статье Уголовного кодекса.

Также он добавил, что СБУ продолжит отрабатывать Гонтареву и Порошенко на предмет соучастия в преступлении Медведчука.

"В части вопроса относительно Петра Алексеевича - это на самом деле сложный вопрос. По состоянию на сегодня мы в интересах следствия не разглашаем других фигурантов, но учитывая то, что вы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию о причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто невозможно. Если соответствующие доказательства будут собраны, мы об этом сообщим на брифинге", - сказал Баканов.

Новое подозрение Медведчуку

Сегодня, 8 октября, Медведчуку объявили новое подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Также сегодня, 8 октября, Служба безопасности Украины обнародовали аудиозаписи, подтверждающие существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ.

Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов аудиозаписей разговоров о незаконных поставках угля из оккупированного Донбасса был народный депутат Медведчук.

Ранее, в мае этого года, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Автор: Дмитрий Хилюк