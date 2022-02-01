Бывший глава "Нафтогаза" утверждает, что не собирается бежать из Украины.

Экс-глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз" Андрей Коболев прокомментировал обыски следователями Государственного бюро расследований у себя дома.

На своей странице в Facebook он сообщает, что не был дома, когда обыск начался, однако быстро вернулся, когда узнал от охранников своего дома о нем.

"К моему большому сожалению, я не был дома в его начале (гостил у друзей в Черниговской области), но сразу и быстро вернулся после сообщения от охранников дома о непрошеных визитерах. С нашей стороны у следователей было полное содействие в проведении следственных действий, включая добровольным предоставлением мобильных телефонов для просмотра", – отметил Коболев.

Также он изложил свою версию, почему и что у него искали.

"...основанием стало уголовное дело по факту мирного урегулирования проблемы так называемого "газа Жеваго". Дело тянется уже относительно давно (как и большое количество других дел, которые открывались и продолжают открываться или с целью банального запугивания или публичной дискредитации команды "Нафтогаза" 2014-2021). О нем есть много публично доступной информации в прессе, на сайте "Нафтогаза", поэтому не вижу смысла здесь ее объяснять в деталях", – добавил бывший глава НАК.

Читайте также"Нафтогаз" согласовал мировые соглашения с коммерческими структурами, не имея на то полномочий – ГБРТакже он отрицает, что мировое соглашение между государственным "Укртрансгазом" и коммерческими предприятиями нанесло ущерб государственным интересам, как об этом заявляют в ГБР.

"Отмечу основное в процессе урегулирования проблемы, которая возникла более 20 лет назад, команды "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" руководствовались интересами этих компаний и смогли предотвратить незаконное списание денежных средств на сумму около 2 млрд грн (в том числе вернуть более 200 млн грн уже списанных средств), что значительно превышало рыночную стоимость самого спорного газа в период урегулирования", – добавил Коболев.

Также он поделился, что не боится следственных действий и обысков: "...мне не стыдно и не страшно объяснять любые свои решения на посту главы компании и лидера команды".

Экс-глава "Нафтогаза" утверждает, что не собирается бежать из Украины.

"Я жил, живу и планирую продолжать жить в Украине. Я также начал свой частный бизнес в Украине и не собираюсь от него отказываться. Поэтому пугать меня или передавать приветы нет никакого смысла. Мне не страшно, хоть и немножко противно", – сообщил он.

Андрей Коболев возглавлял "Нафтогаз" с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021-го.

Напомним, 1 февраля в ГБР сообщили, что следователи проводили обыски у Андрея Коболева, в офисе "Укртрансгаза" и у руководителей частных предприятий в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд грн.

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