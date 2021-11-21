Чиновник, в частности, попросил администрацию главы США отозвать приглашение властям Грузии на онлайн-саммит мировых демократий.

Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обратился с открытым письмом к администрации президента США Джо Байдена с призывом ввести санкции против чиновников Грузии.

Как сообщает "Радио Свобода", письмо Саакашвили опубликовано в американском издании Politico.

По его словам, правящая партия "Грузинская мечта" в последние годы "консолидировала контроль над судебной системой и многими государственными и негосударственными СМИ, позволила расцвести коррупции, манипулировала выборами и подтолкнула страну к сближению с путинской Россией".

Саакашвили напомнил, что во время своего президентства встречался с Байденом, который тогда был вице-президентом США, и тот обещал поддержку грузинской демократии. "Сегодня я призываю его администрацию сделать свой вклад в поддержку нашей молодой демократии, которая находится в серьезной опасности", – пишет бывший президент Грузии.

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Среди предложенных им мер – официальное осуждение Соединенными Штатами действий грузинских властей.

"Конгресс США также должен рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении нарушителей прав человека в Грузии в соответствии с глобальным законом Магнитского", – отметил Саакашвили, ссылаясь на мнение членов Европарламента, которые считают обращение с ним в тюрьме "бесчеловечным".

Также Саакашвили призывает администрацию Байдена отозвать приглашение властям Грузии принять участие в онлайн-саммите мировых демократий, который состоится в декабре.

Напомним, 19 ноября Михеил Саакашвили согласился прекратить голодовку, которая длилась 50 дней. Сейчас политик находится в военном госпитале в Гори. Его состояние, как утверждает врач, тяжелое.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

Автор: Светлана Закелова