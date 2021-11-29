Возле Тбилисского городского суда, где должно состояться судебное заседание, мобилизовано большое количество правоохранителей.

Бывший президент Грузии, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили будет присутствовать на сегодняшнем судебном процессе по делу о событиях 7 ноября 2007 года.

Об этом сообщили в пенитенциарной службе Грузии, передает Грузия-Оnline.

Саакашвили, предположительно, уже доставлен в Тбилисский городской суд. Машина Пенитенциарной службы, которая в сопровождении эскорта некоторое время назад выехала из Горийского военного госпиталя, уже прибыла к Тбилисскому городскому суду.

У Тбилисского городского суда, где должен пройти суд, мобилизовано большое количество правоохранителей.

Прокуратура вменяет Саакашвили разгон митингующих 7 ноября 2007 года, вторжение в телекомпанию "Имеди" и завладение принадлежащим бизнесмену Бадри Патаркацишвили имуществом преступным путем.

Обвинение Саакашвили предъявлено по статье 333 УК Грузии, что подразумевает превышение служебных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав физических или юридических лиц, законных интересов общества или государства, что предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

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Арест Саакашвили в Грузии

Как сообщал УНИАН, Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины, задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент заочно приговорен к 6 годам лишения свободы. Он считает выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя политическим заключенным. Сразу после задержания он объявил голодовку.

10 ноября в Тбилисском городском суде состоялось заседание суда по делу о превышении Саакашвили должностных полномочий. Заседание состоялось при отсутствии обвиняемого - власти не позволили экс-президенту покинуть тюремную больницу, ссылаясь на то, что это может повлечь за собой массовые беспорядки.

19 ноября экс-президент Грузии согласился прекратить голодовку и он находится в Гори в военном госпитале.

Автор: Виктория Токарева