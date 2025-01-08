По словам президента, украинцам говорили, что системы Patriot могут быть только в странах НАТО.

Украина хочет получить от США и других западных союзников "конкретные гарантии безопасности", и об этом Киев будет разговаривать с избранным главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он, в частности, прокомментировал вчерашнее заявление Трампа о возможности вступления Украины в НАТО.

"Не делайте сразу те или иные выводы относительно политики США. Помните, украинцам говорили, что системы Patriot могут быть и есть только в странах НАТО... Ну, или мы с вами уже давно в НАТО, или не надо делать быстрых выводов. Так было у нас и с Patriot, так у нас было и с ракетными системами, и с другим оружием НАТО", - напомнил глава государства.

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В то же время он отметил, что сейчас Украина не является членом НАТО из-за позиции США, Германии, Венгрии и Словакии.

"Нас там не видят. И я считаю, что это одна из причин, почему у нас война. Потому что не боялись, что Украина будет с кем-то. То есть Путин понимал, что за Украину никто не вступится. Он понимал, что его армия больше и он может нас уничтожить. Но украинская армия сильных людей, наш народ, они поразили весь мир. И сегодня мы говорим и хотим этого", - сказал Зеленский.

Заявление Трампа относительно вступления Украины в НАТО

Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил, что "может понять чувства" России в связи с тем, что действующий глава Белого дома Джо Байден якобы нарушил "соглашение" об отказе принимать Украину в НАТО.

Как сказал Трамп, "большей частью проблемы было то, что Россия много лет, задолго до Путина, говорила, что НАТО не должно быть в Украине, это было, как будто, высечено в камне".

Также Трамп сделал заявление о сроках завершения войны в Украине и переговорах с РФ. По его словам, ситуация может обостриться в дальнейшем.

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