Сегодня, 21 декабря, Верховная Рада проголосовала за назначение четырех членов Счетной палаты. Такое решение поддержали 247 нардепов, сообщил в Telegram-канале замглавы финансового комитета парламента Ярослав Железняк.
По его словам, на 6 лет назначили: Елизавету Пушко-Цибуляк (бухгалтер Государственного бюро расследований); Сергея Ключко (работник Государственной аудиторской службы); Ольгу Пищанскую (экс-глава Антимонопольного комитета); Кирилла Клименко.
После этого депутаты провели "сигнальное" голосование по назначению Пищанской председателем Счетной палаты. Свои голоса отдали 232 парламентария. При недостаточном количестве поддержки голосование решили перенести на следующий год.
"За – только 232 на сигнальном голосовании. Побоялись, что нет голосов у них. Отложили на следующий год. Заседание на этой неделе и в этом году завершено. То есть начали рассмотрение, но потом увидели проблему с голосами, проверили на сигнальном голосовании (оно ничего не дает), увидели 232 и было очевидно, что сейчас сорвется. Поэтому отложили до, ориентировочно, 8-10 января", – пояснил в Telegram Железняк.
Следует отметить, что 19 января послы стран Большой семерки (G7) предостерегли Верховную Раду от назначений в Счетную палату до завершения ее реформирования.
"Послы G7 обеспокоены сообщениями, что на этой неделе Рада спешит с 4 новыми назначениями в Счетную палату Украины до завершения реформы Счетной палаты. До принятия закона о реформе эти назначения подорвали бы доверие к институту, отвечающему за надзор за международной помощью", – говорится в заявлении в сети Х (Twitter).
Изменения в Счетной палате
Как сообщал УНИАН, 5 сентября 2023 года Верховная Рада уволила Ольгу Пищанскую с должности председателя Антимонопольного комитета Украины, которую она занимала с 16 июля 2020 года. Она тогда отметила, что пришла реформировать АМКУ и свою функцию выполнила, поэтому считает, что пришло время освободить место для других.
Ходили слухи, что она может будет назначена председателем Фонда государственного имущества после увольнения с этой должности Рустема Умерова.
Более года назад – 16 ноября 2022 года – председатель Счетной палаты Валерий Пацкан написал заявление об отставке. Он тогда сообщил, что Счетная палата запланировала аудиты, касающиеся оборонной и сферы безопасности, антикоррупционной и правоохранительной сферы. Однако детективы Национального антикоррупционного бюро первыми пришли к нему и вручили сообщение о подозрении.