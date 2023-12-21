Голосование по назначению Пищанской главой госоргана перенесли на следующий год, сигнальное голосование показало недостаточную поддержку среди парламентариев.

Сегодня, 21 декабря, Верховная Рада проголосовала за назначение четырех членов Счетной палаты. Такое решение поддержали 247 нардепов, сообщил в Telegram-канале замглавы финансового комитета парламента Ярослав Железняк.

По его словам, на 6 лет назначили: Елизавету Пушко-Цибуляк (бухгалтер Государственного бюро расследований); Сергея Ключко (работник Государственной аудиторской службы); Ольгу Пищанскую (экс-глава Антимонопольного комитета); Кирилла Клименко.

После этого депутаты провели "сигнальное" голосование по назначению Пищанской председателем Счетной палаты. Свои голоса отдали 232 парламентария. При недостаточном количестве поддержки голосование решили перенести на следующий год.

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"За – только 232 на сигнальном голосовании. Побоялись, что нет голосов у них. Отложили на следующий год. Заседание на этой неделе и в этом году завершено. То есть начали рассмотрение, но потом увидели проблему с голосами, проверили на сигнальном голосовании (оно ничего не дает), увидели 232 и было очевидно, что сейчас сорвется. Поэтому отложили до, ориентировочно, 8-10 января", – пояснил в Telegram Железняк.

Следует отметить, что 19 января послы стран Большой семерки (G7) предостерегли Верховную Раду от назначений в Счетную палату до завершения ее реформирования.

"Послы G7 обеспокоены сообщениями, что на этой неделе Рада спешит с 4 новыми назначениями в Счетную палату Украины до завершения реформы Счетной палаты. До принятия закона о реформе эти назначения подорвали бы доверие к институту, отвечающему за надзор за международной помощью", – говорится в заявлении в сети Х (Twitter).

Изменения в Счетной палате

Как сообщал УНИАН, 5 сентября 2023 года Верховная Рада уволила Ольгу Пищанскую с должности председателя Антимонопольного комитета Украины, которую она занимала с 16 июля 2020 года. Она тогда отметила, что пришла реформировать АМКУ и свою функцию выполнила, поэтому считает, что пришло время освободить место для других.

Ходили слухи, что она может будет назначена председателем Фонда государственного имущества после увольнения с этой должности Рустема Умерова.

Более года назад – 16 ноября 2022 года – председатель Счетной палаты Валерий Пацкан написал заявление об отставке. Он тогда сообщил, что Счетная палата запланировала аудиты, касающиеся оборонной и сферы безопасности, антикоррупционной и правоохранительной сферы. Однако детективы Национального антикоррупционного бюро первыми пришли к нему и вручили сообщение о подозрении.

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