По словам новой министра юстиции, ведомство будет реструктурировано.

Идея объединения должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции с должностью министра юстиции появилась еще в 2023 году, когда в правительстве готовились к решению о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом в интервью "Европейской правде" сообщила новоназначенная глава Минюста Ольга Стефанишина, которая сохранила за собой должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

По ее словам, тогда, в частности, речь шла об оптимизации министерств, как результат, появилось понимание, что "я должна в статусе вице-премьера возглавить одно из существующих министерств", а поскольку речь шла "об огромном массиве, связанном с приближением законодательства Украины к праву ЕС", то возникла идея именно об объединении должности вице-премьера по вопросам евроинтеграции и министра юстиции. Среди плюсов этого решения Стефанишина считает административный ресурс, поскольку есть "огромный" объем работы.

"Во-вторых, важно, что речь идет именно о Министерстве юстиции, которое формирует правовую политику государства", - говорит чиновник. Видео дня

Также, по ее словам, Минюст будет реструктурирован, "чтобы система заместителей и подразделений обеспечивала процесс переговоров с ЕС".

"Но я хочу особо подчеркнуть, что правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции продолжит свою работу здесь, в здании Кабмина, в его статусе не будет никаких изменений, он не переходит в Минюст. Эта координационная функция очень важна, и она останется в моем подчинении как вице-премьера", - резюмировала Стефанишина.

Назначение Стефанишиной министром юстиции

Накануне Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину министром юстиции - вице-премьером по евроинтеграции. За это решение проголосовали 253 народных депутата.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" отметил, что доволен работой Стефанишиной, а потому предлагает ее повысить и "дать больше возможностей".

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