Луценко рассказал о том, что Кличко неожиданно прилетел на вертолете в Менскую колонию.

Бывший генпрокурор, а ныне общественный деятель Юрий Луценко своеобразно поздравил мэра Киева Виталия Кличко с юбилеем, вспомнив о том, как тот прилетел на вертолете в Менскую колонию.

На странице в соцсети Луценко написал, что городской председатель учится политическим боям без правил, и все началось с того, что он прилетел на вертолете в Менскую колонию.

"Насмотревшись американских боевиков, Виталий решил сесть прямо во двор зоны. Охрана на вышках офигела и стала тыкать в небо карабинами. Еще больше они офигели, когда из вертолета вышел Кличко", - написал он.

Читайте такжеКличко ответил Зеленскому: "У нас общие враги"

Луценко добавил, что в этом случае - весь он, со своей ненавистью к несправедливости и импульсивными решениями начать первым.

"А еще он прагматик. И пока конкуренты пробуют подняться на мэрскую высоту на зеленом зонте, Кличко выбирает парашют, чтобы спуститься на землю. Именно поэтому я с ним дружу", - написал экс-генпрокурор.

"Не знаю, как он терпит все мои анекдоты и шутки про Кличко. Но я радуюсь его победам и пробую помочь в его проблемах. С юбилеем, чемпион!",- поздравил мэра Киева Луценко.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко