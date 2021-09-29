Оккупанты планировали получить более полумиллиона голосов от жителей оккупированного Донбасса, однако не получили и половины от желаемого.

Служба безопасности Украины зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Государственную думу Российской Федерации, которые состоялись в сентябре 2021 года на территории оккупированных РФ Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По имеющимся данным, жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей фактически проигнорировали плебисцит (всенародное голосование по вопросу государственной принадлежности определенной территории или политической судьбе государства). Однако российские кураторы "нарисовали" в ОРДЛО высокую явку и поддержку провластной партии "Единая Россия".

Так, сотрудники спецслужбы установили, что автобусы, которые возили так называемых "избирателей" с ОРДЛО на территорию России, ходили полупустыми. При этом по документам у них были на 100% загружены места. Такая псевдомассовая явка активно освещалась пророссийскими пропагандистами, которые создавали "нужную" картину в СМИ.

По имеющейся информации СБУ, большинство махинаций состоялись через электронное голосование. В частности, организаторы собирали персональные данные "зависимых бюджетников" и вводили их данные в систему без личного участия "избирателей".

Читайте также"Можно смотреть бесконечно": Ткаченко радуется блокировке "Russia Today" на YouTube в Германии"Несмотря на манипуляции оккупационной власти, им удалось обеспечить "явку" лишь у примерно 200 тысяч жителей временно оккупированных территорий Украины. И это при том, что, по данным СБУ, агрессоры планировали получить более полумиллиона голосов", - говорится в сообщении.

Также, по оперативной информации, после завершения голосования массовая паспортизация жителей ОРДЛО была свернута.

"Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках ранее открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции", - сказано в сообщении.

Как отметили в СБУ, в "наспех" выданных паспортах стоит код несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области, а прописка в таком документе также указывается, и поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинский парламент признал Госдуму РФ нелегитимной.

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Автор: Виталий Саенко