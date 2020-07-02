Нардеп от "Слуги народа" проспал целый час на заседании Рады (фото)
Народный депутат от «Слуги народа» Орест Саламаха на заседании Верховной Рады 2 июля спал больше часа, пока его коллеги рассматривали законопроект о легализации игорного бизнеса.
Читайте такжеВ Британии вор уснул на месте преступленияОб этом сообщает сайт Zaxid.net.
Как известно, на сегодняшнем заседании парламента депутаты с самого утра занимались рассмотрением во втором чтении законопроекта №2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».
Отмечается, что в 11:00, после старта заседания, Саламаха покинул свое место в сессионном зале и отправился за колонну, где нашел себе место и проспал не менее часа. А выспавшись, «слуга народа» вернулся на свое место.
Ранее УНИАН писал, как депутат из фракции «Слуга народа» Николай Стефанчук уснул в зале заседания Рады.
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