Нардеп от "Слуги народа" проспал целый час на заседании Рады (фото)

Депутаты рассматривали законопроект о легализации игорного бизнеса.

Народный депутат от «Слуги народа» Орест Саламаха на заседании Верховной Рады 2 июля спал больше часа, пока его коллеги рассматривали законопроект о легализации игорного бизнеса.

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Как известно, на сегодняшнем заседании парламента депутаты с самого утра занимались рассмотрением во втором чтении законопроекта №2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Отмечается, что в 11:00, после старта заседания, Саламаха покинул свое место в сессионном зале и отправился за колонну, где нашел себе место и проспал не менее часа. А выспавшись, «слуга народа» вернулся на свое место.

Ранее УНИАН писал, как депутат из фракции «Слуга народа» Николай Стефанчук уснул в зале заседания Рады.

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