Вероятно пойдет работать в исполнительную власть.

Верховная Рада Украины проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Алены Шкрум. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

"Рада поддержала сложение мандата коллегой Аленой Шкрум. За - 307. Алена работала в Раде 10 лет", - отметил он. Он поблагодарил коллегу за работу, в том числе и в комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

2 декабря она сообщила в Facebook, что написала заявление о сложении мандата.

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"27 ноября было ровно 10 лет, как я приняла присягу Народного депутата в ВРУ - это много. Пришло время больших перемен. Жизнь - это движение. И надо двигаться туда, где будешь наиболее полезной именно в этот момент", - отметила она.

Что известно об Алене Шкрум

Как сообщал УНИАН, Алена Шкрум была избрана в парламент Украины по списку партии "Батькивщина" под номером 22.

По информации источников во фракции "Батькивщина", Алена Шкрум перейдет на работу в Министерство развития общин и территорий Украины, которое возглавляет Алексей Кулеба.

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