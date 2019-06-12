«Батькивщина» обнародовала список 50 кандидатов от партии на выборах

Среди кандидатов - большинство депутатов из нынешнего состава фракции.

Сегодня партия ВО «Батькивщина» обнародовала список 50 своих кандидатов на внеочередных парламентский выборах.

Как сообщал УНИАН, в первую пятерку вошли председатель фракции «Батькивщина», председатель партии Юлия Тимошенко, народный депутат Сергей Тарута, который избирался в округе № 58 Донецкой области; также в первой пятерке бывший глава Службы безопасности Валентин Наливайченко, еще депутаты нынешнего созыва - Сергей Соболев (до нынешнего созыва он избирался по списку "Батькивщины" под четвертым номером) и Елена Кондратюк - народный депутат, который в нынешнее созыва была избрана в списке "Батькивщины" под № 18.

Также в этом списке большинство депутатов фракции «Батькивщина» нынешнего созыва - под номером 11 - Александр Абдуллин, под № 6 - Иван Кириленко, под № 7 - Андрей Кожемякин, под № 8 - Григорий Немыря, под № 9 - Сергей Власенко, под № 10 - Валерий Дубиль, под № 12 - Иван Крулько, под № 22 - Алена Шкрум, под № 25 - Сергей Евтушок, под № 24 - Вадим Ивченко, под № 32 - Алексей Рябчин, под № 37- Александра Кужель.

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Среди этих 50 нет нынешних народных депутатов фракции «Батькивщина» Руслана Богдана, Владислава Бухарева (которого президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Службы внешней разведки), Игоря Луценко, Юрия Одарченко, Евгения Рыбчинского, Бориса Тарасюка. Не исключено, что некоторые из них пойдет на округа при поддержке «Батькивщины».

В то же время под № 17 в списке есть Ольга Белькова (вероятно, что в нынешнем созыве это депутат от фракции «Блок Петра Порошенко»). Также под № 30 в списке Маркиян Лубкивский, который был руководителем пресс-службы и пресс-секретарем МИД Украины, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине по совместительству, а также в 2015 году вместе с Валентином Наливайченко стал одним из соучредителей и членом политсовета партии «Справедливость».

Также в списке есть депутаты предыдущих созывов парламента.

Список кандидатов в народные депутаты Украины от "Батькивщины" на внеочередных выборах 21 июля 2019 года:

1. Тимошенко Юлия Владимировна

2. Тарута Сергей Алексеевич

3. Наливайченко Валентин Александрович

4. Соболев Сергей Владиславович

5. Кондратюк Елена Константиновна

6. Кириленко Иван Григорьевич

7. Кожемякин Андрей Анатольевич

8. Немыря Григорий Михайлович

9. Власенко Сергей Владимирович

10. Дубиль Валерий Александрович

11. Абдуллин Александр Рафкатович

12. Крулько Иван Иванович

13. Лабунская Анжелика Викторовна

14. Бондарев Константин Анатольевич

15. Цимбалюк Михаил Михайлович

16. Данилов Виталий Богданович

17. Белькова Ольга Валентиновна

18. Кучеренко Алексей Юрьевич

19. Николаенко Андрей Иванович

20. Волынец Михаил Яковлевич

21. Пузийчук Андрей Викторович

22. Шкрум Алена Ивановна

23. Кабаченко Владимир

24. Ивченко Вадим Евгеньевич

25. Евтушок Сергей Николаевич

26. Соколов Михаил Владимирович

27. Лукашук Богдан Олегович

28. Ливинский Михаил Александрович

29. Черноиваненко Александр Анатольевич

30. Лубкивский Маркиян Романович

31. Митрофанский Сергей Владимирович

32. Рябчин Алексей Михайлович

33. Гладий Василий Иванович

34. Куюмчан Мгер Санасарович

35. Тихонов Николай Викторович

36. Бондарук Валерий Анатольевич

37. Кужель Александра Владимировна

38. Радковский Олег Владимирович

39. Тренкин Юрий Васильевич

40. Курах Иван Ильич

41. Веригина Ирина Константиновна

42. Слипченко Николай Викторович

43. Гогунская Екатерина Андреевна

44. Олейник Виктор Степанович

45. Подгорный Сергей Петрович

46. Шустик Елена Юрьевна

47. Боднар-Петровская Ольга Борисовна

48. Павловский Андрей Михайлович

49. Томич Иван Федорович

50. Приходько Екатерина Степановна