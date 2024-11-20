Лишать наград будут согласно указу президента Украины или решению суда.

Верховная Рада Украины поддержала президентский законопроект о лишении государственных наград лиц, которые популяризируют Россию, распространяют пропаганду государства-агрессора или совершают другие противоправные действия против Украины. Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов.

За закон под регистрационным номером 11410 проголосовало 283 народных депутата Украины.

Согласно закону, лишение государственных наград Украины может быть осуществлено по решению Совета Национальной безопасности и обороны в виде санкций, введенными в действие указом резидента.

Видео дня

Также предусматривается перечень преступлений в Уголовном процессуальном кодексе, за которые суд может применить такой вид дополнительного наказания, в частности это преступления против основ национальной безопасности, тяжкие и особо тяжкие, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Закон устанавливает, что в случае лишения государственной награды лицо теряет все права и льготы, предусмотренные для таких лиц.

Предателей лишат наград

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский призвал парламент принять закон о лишении наград тех, кто служит Путину или оправдывает его войну или помогает злу, потому что они не заслуживают хранить все то, чем его или ее отмечало украинское государство. При этом подчеркнул, что предатели, которые сбежали в Россию после 24 февраля 2022 года, коллаборационисты, которые работают на войну, преступники, которые пошли на службу российскому государству должны быть лишены любых званий и наград в Украине.

Народный депутат Украины Евгения Кравчук сообщила, что в марте 2022 года Комитет Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике обратился к президенту Владимиру Зеленскому о лишении государственных наград - почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" ряда артистов.

В списке - Каролина Куек (Ани Лорак), Светлана Лобода, Таисия Повалий, Николай Басков, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Владимир Бортко, Василий Горелла.

Вас также могут заинтересовать новости: