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Нардеп от "Слуги народа" призвал белорусов простить Лукашенко "за его грехи и преступления"

18:15, 17 августа 2020
Политика
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Ранее нардеп поздравил Лукашенко с победой / фото УНИАН

Об этом идет речь в публикации на его странице в Facebook.

В ней нардеп, обращаясь к гражданам Беларуси, просит их простить президента республики Александра Лукашенко за все плохое, что он совершил.

"Родные мои братья Беларусы! Если вы не простите Батьку за его грехи и преступления, вы потом никогда не сможете простить себя за это, и не сможете вернуть все назад. Мир в обществе и государстве держится на прощении и любви", - написал он.

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В комментариях Шевченко за подобные слова раскритиковали, что, впрочем, не смутило депутата.

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Автор: Юрий Годован

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