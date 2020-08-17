Нардеп от "Слуги народа" призвал белорусов простить Лукашенко "за его грехи и преступления"
18:15, 17 августа 2020Политика
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Шевченко убежден, что мир в государстве держится на прощении и любви.
Ранее нардеп поздравил Лукашенко с победой / фото УНИАН
Народный депутат о фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко отметился новым резонансным заявлением о событиях в Беларуси.
Об этом идет речь в публикации на его странице в Facebook.
В ней нардеп, обращаясь к гражданам Беларуси, просит их простить президента республики Александра Лукашенко за все плохое, что он совершил.
"Родные мои братья Беларусы! Если вы не простите Батьку за его грехи и преступления, вы потом никогда не сможете простить себя за это, и не сможете вернуть все назад. Мир в обществе и государстве держится на прощении и любви", - написал он.
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В комментариях Шевченко за подобные слова раскритиковали, что, впрочем, не смутило депутата.
Чем запомнился нардеп Евгений Шевченко
- Ранее он оперативно поздравил Лукашенко с победой на выборах после публикации первых данных экзитпола.
- Комментируя протесты в Беларуси, он заявил, что "людям надоела стабильность".
- До этого Шевченко успел пообщаться в прямом эфире с российскими пропагандистами.
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