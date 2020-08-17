Нардеп от "Слуги народа" призвал белорусов простить Лукашенко "за его грехи и преступления"

Шевченко убежден, что мир в государстве держится на прощении и любви.

Народный депутат о фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко отметился новым резонансным заявлением о событиях в Беларуси.

Об этом идет речь в публикации на его странице в Facebook.

В ней нардеп, обращаясь к гражданам Беларуси, просит их простить президента республики Александра Лукашенко за все плохое, что он совершил.

"Родные мои братья Беларусы! Если вы не простите Батьку за его грехи и преступления, вы потом никогда не сможете простить себя за это, и не сможете вернуть все назад. Мир в обществе и государстве держится на прощении и любви", - написал он.

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В комментариях Шевченко за подобные слова раскритиковали, что, впрочем, не смутило депутата.

Чем запомнился нардеп Евгений Шевченко

Ранее он оперативно поздравил Лукашенко с победой на выборах после публикации первых данных экзитпола.

Комментируя протесты в Беларуси, он заявил, что "людям надоела стабильность".

До этого Шевченко успел пообщаться в прямом эфире с российскими пропагандистами.

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Автор: Юрий Годован