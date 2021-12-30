Американский самолет в Украине совершил полет после того, как это позволило правительство нашего государства, узнали журналисты.

Американский самолет-разведчик Е-8С joint STARS совершил полет над восточной Украиной с разведывательной миссией на фоне усиления напряженности в отношениях с Россией.

Об этом заявил телекомпании CNN представитель Европейского командования вооруженных сил США Рас Волкфил, сообщает "Голос Америки".

По словам Волкфила, это был первый полет самолета над этим районом.

Как отмечается, Пентагон не раскрыл маршрут самолета или полученную им информацию, хотя Волкфил отметил, что США "регулярно направляют самолет в район Черного моря для поддержки различных американских и коалиционных разведывательных миссий".

Полет был совершен через два дня после того, как более 10 тысяч российских военнослужащих начали отводиться из соседних с Украиной регионов.

Сообщается, что украинское правительство одобрило полет.

Самолет способен распознавать перемещения по обе стороны границы без захода в зоны конфликта.

Читайте такжеПентагон предоставит Украине данные по передвижению войск России вблизи границ – СМИВ информационной справке ВВС говорится, что установленная на борту самолета антенна имеет угол зрения в 120 градусов, что позволяет наблюдать за наземными перемещениями на территории около 52 тысяч квадратных километров, а также обнаруживать самолеты.

Президент США Джо Байден в понедельник, 27 декабря, подписал ежегодный закон о военном бюджете, предусматривающий выделение 300 миллионов долларов на военную помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, в том числе на обучение, поставки техники и поддержку усилий Украины по охране ее границ.

Агрессия России против Украины – справка УНИАН

Весной 2014 года Россия захватила украинский Крым и начала расшатывать ситуацию на части востока нашей страны. На части Донбасса РФ поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". На часть Донбасса также ворвались российские войска.

Власти России не признают, что пошли на вторжение в Украину и называют войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом". В РФ утверждают, что их страна только посредник в "урегулировании" конфликта.

С конца октября 2021 года в западных СМИ начали появляться публикации об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что РФ разместила у границ Украины, на оккупированных территориях в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей 115 тыс. военнослужащих.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Вместе с тем США и ЕС пригрозили РФ серьезными санкциями в случае нового вторжения в Украину.

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