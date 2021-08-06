В Бюро отмечают, что Чауса вызвали для допроса в НАБУ 5 и 6 августа, однако он отказался от дачи показаний.

Расследование в отношении экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса завершено.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП завершили расследование в отношении экс-судьи Днепровского районного суда города Киева, который требовал и получил неправомерную выгоду в 150 тыс. долл. США (более 3,7 млн грн по курсу НБУ по состоянию на момент совершения преступления)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 августа стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия экс-судьи квалифицированы по ч. 4.ст. 368 УК Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством").

В Бюро отмечают, что Чауса вызвали для допроса в НАБУ 5 и 6 августа, однако он отказался от дачи показаний.

"Учитывая то, что в уголовном производстве собрано достаточно доказательств для составления обвинительного акта, прокурор САП принял решение об открытии материалов уголовного производства стороне защиты для ознакомления", - отмечают в НАБУ.

НАБУ разместило видео, где речь идет о передаче судье возможной взятки в 100 тысяч долларов, затем называется сумма в 150, 170 тысяч долларов. Также обсуждается, что в конверт они не войдут, и может надо в какой-то пакет. Также из видео становится понятно, что Чаус подозревает, что за ним могут вести наблюдение, и даже пытается проверять собеседника, нет ли у него записывающего прибора.

Чаус во время разговора не называет сумму взятки, потому что боится, что за ним следят работники СБУ. Он говорит: "Н*** оно мне надо? Тут же не то что я мальчик. Потом обольют грязью, выкинут на мусорку и н*** ты кому нужен".

Как сообщал УНИАН, Высший антикоррупционный суд отправил экс-судью Николая Чауса под круглосуточный домашний арест. Эта мера пресечения будет действовать в течение 60 суток.

31 июля в СБУ заявили, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы.

Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные относительно его похищения и лишения свободы. В связи с этим в отношении Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности".

В то же время ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей. Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.

По словам журналиста Юрия Бутусова, впоследствии сотрудники СБУ "отбили Чауса у полиции" и "вывезли в неизвестном направлении".

В свою очередь НАБУ настаивало на передаче им Чауса, обвиняемого в коррупции.

Дело НАБУ против Чауса - справка УНИАН

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал из Украины и скрывался в Молдове.

Позже его задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая в Telegram-канале появилось видео, на котором экс-судья Чаус заявил о намерении вернуться в Украину и опроверг информацию о его похищении.

Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением.

Автор: Надя Пришляк